Portugal completo na véspera de defrontar Bélgica

Portugal decide a sua continuidade na prova frente à Bélgica, na terça-feira, a partir das 20:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio Mikheil Meskhi, situado na capital da Geórgia.

A seleção portuguesa de sub-21 treinou sem qualquer limitação, na véspera do encontro frente à Bélgica, da derradeira jornada do Europeu da categoria, ao evoluir com 23 futebolistas no relvado contíguo ao Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi.

Durante o período de 15 minutos aberto à comunicação social, a seleção esteve dividido em dois grupos, com o trio de guarda-redes a treinar numa zona distante dos restantes 20 jogadores de campo, que foram fazendo exercícios físicos e com bola.

Os vice-campeões em título somam apenas um ponto e estão na quarta e última posição do Grupo A, que prossegue em aberto e é surpreendentemente comandado pela anfitriã Geórgia, com quatro, ao passo que os Países Baixos e os belgas têm dois pontos cada.

Os dois primeiros classificados acedem aos quartos de final do Europeu de sub-21, pelo que a equipa de Rui Jorge, finalista derrotada em 1994, 2015 e 2021, tem de derrotar a Bélgica e aguardar que os georgianos pontuem em simultâneo diante dos neerlandeses.