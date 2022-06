Portugal-Chéquia: Vitinha convocado, Horta e Matheus Nunes de fora

Fernando Santos com Rafael Leão

Estas três entradas nas escolhas de Fernando Santos significam as ausências de Domingos Duarte, uma vez mais, Matheus Nunes e Ricardo Horta.

Vitinha está entre os convocados da Seleção Nacional, que esta quinta-feira, a partir das 19h45, defronta a Chéquia na Liga das Nações. Além do médio do FC Porto, que em virtude da covid-19 falhou o primeiro dos jogos, nota para as chamadas de David Carmo e Gonçalo Guedes.

