Portugal arranca Europeu de sub-17 com goleada frente à Escócia

A seleção de Portugal goleou a Escócia por 5-1 na estreia no Grupo D do campeonato da Europa de sub-17, numa partida disputada em Lod, Israel.

Portugal, que ao intervalo já vencia por 3-0, marcou por intermédio de Ivan Lima (8 minutos), José Rodrigues (26), João Veloso (37 de penálti), Afonso Moreira (69) e Rodrigo Ribeiro (73), enquanto MacKenzie (62) marcou o único golo dos escoceses.

Com este triunfo, Portugal lidera o Grupo D com três pontos, os mesmos da Suécia, que venceu a Dinamarca (2-1). No próximo jogo, a seleção portuguesa vai enfrentar os suecos, em partida agendada para sexta-feira.