Portugal apurado para o Europeu de Sub-21

Derrota da Grécia apura Portugal

A derrota da Grécia, por 3-0, diante de Chipre garantiu esta segunda-feira a qualificação de Portugal para o Europeu de Sub-21.

A equipa grega perdeu a hipótese matemática de ultrapassar a seleção portuguesa do primeiro lugar do Grupo D. Recorde-se que Portugal joga no Liechtenstein às 19h45 desta terça-feira.

Para manter esperança de qualificação direta para o Euro'2023, que se vai disputar na Geórgia e na Roménia, a Grécia tinha de vencer no Chipre, mas as grandes penalidades convertidas por Katsantonis (27 minutos) e Naoum (83) e um golo de Thomas Nikolaou (73) garantiram a Portugal o primeiro lugar e o apuramento.

Com 22 pontos, mais cinco do que os gregos, a quem já só falta um jogo, Portugal, que na terça-feira defronta o Liechtenstein, garantiu a nona presença em fases finais de Europeus de sub-21, nas quais tem como melhores prestações os segundos lugares em 1994, 2015 e 2021.