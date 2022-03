Portugal apura-se para o Mundial'2022 com vitória sobre a Macedónia do Norte

Portugal venceu a Macedónia do Norte por 2-0 (bis de Bruno Fernandes) e carimbou o acesso ao Catar'2022.

A seleção portuguesa assegurou esta terça-feira a qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo de 2022, no Catar, ao vencer por 2-0 a Macedónia do Norte, na final do caminho C do play-off europeu.

Poucos dias após ter eliminado a Turquia, numa das meias-finais, Portugal voltou a triunfar no Estádio do Dragão, no Porto, graças aos dois golos do médio Bruno Fernandes, aos 32 e 65 minutos.

A equipa das quinas confirmou, assim, a oitava presença num Mundial, e a sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.