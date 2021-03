Portugal ainda treina este domingo em Belgrado

Redação com Lusa

Equipa das Quinas fará uma última sessão de trabalho na Sérvia, antes de partir, ainda este domingo, para o Luxemburgo, onde volta a jogar na terça-feira

Portugal realiza este domingo um último treino em Belgrado, antes de viajar para a Cidade do Luxemburgo, onde, na terça-feira, enfrenta a seleção local, no encontro da terceira jornada do Grupo A da qualificação para o Mundial'2022.

Após o empate a dois golos, este sábado, frente à Sérvia, no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, a equipa das Quinas vai prosseguir os trabalhos, a partir das 11h00, numa sessão que decorrerá à porta fechada na capital da Sérvia.

Conforme tem acontecido noutras ocasiões, é expectável que os titulares do encontro com os sérvios realizem apenas treino de recuperação, enquanto os suplentes utilizados e os que não foram opção devem trabalhar normalmente no relvado.

A única dúvida prende-se com o médio João Moutinho, que falhou este último jogo por indisponibilidade física.

Mais tarde, pelas 17h00 locais - 18h00 em Portugal -, a comitiva portuguesa viaja para a Cidade do Luxemburgo, onde, na terça-feira, vai enfrentar o Luxemburgo, no terceiro jogo da poule A da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2022.

Sérvia e Portugal, que se tinham estreado na quarta-feira com triunfos, ante República da Irlanda (3-2) e Azerbaijão (1-0), respetivamente, dividem, a liderança do agrupamento, com quatro pontos.

Recorde-se que para garantir a oitava participação, a sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um play-off de acesso à fase final.