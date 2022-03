Ponto de situação: os potes para o sorteio da fase final do Mundial'2022

Em caso de apuramento, Portugal tem garantido o estatuto de cabeça de série no sorteio do Mundial de 2022

Com o sorteio da fase de grupos do Mundial'2022 a uma semana de distância, começa a ganhar forma a composição dos quatro potes. Apesar de ainda existirem 13 vagas em disputa. A composição dos potes será feita tendo em conta o ranking FIFA das seleções apuradas para o torneio.

As exceções são o Catar, que como organizador da prova irá estar no pote 1, apesar de ocupar a 56ª posição do ranking, e as seleções que disputam o apuramento em Junho, que irão automaticamente para o pote 4.

Deste modo, o pote 1 conta com o Catar (56º), Bélgica (1º), Brasil (2º), França (3º), Argentina (4º), Inglaterra (5º), Espanha (7º), e pode ainda contar com Portugal (8º), caso a Seleção Nacional elimine a Macedónia do Norte (67º). Em caso de afastamento português, será a Dinamarca (9º) a figurar entre os cabeça de série.

A última vaga no pote 1 do sorteio de dia 1 de abril será atribuída a Portugal ou Dinamarca

A seleção dinamarquesa é para já a equipa mais bem pontuada do pote 2, que conta ainda com os Países Baixos (10º), Alemanha (11º), Suíça (14º), Croácia (15º) e Uruguai (16º). A juntar-se a estas equipas podem estar ainda as seleções do México (12º) e Estados Unidos da América (13º), que ainda não garantiram a presença no Mundial, mas encontram-se em posições de apuramento.

No pote 3, estão já garantidas as seleções do Irão (21º), Japão (23º), Sérvia (25º) e Coreia do Sul (29º). O vencedor da eliminatória entre Suécia e Polónia irá também figurar neste pote, e há ainda os casos de Senegal (18º) e Marrocos (24º), que caso eliminem Egito (34º) e República Democrática do Congo (66º) respetivamente garantem a presença no pote 3. Em caso de apuramento, a seleção do Canadá (33º) tem ainda hipóteses de surgir no pote 3.

O pote 4 conta apenas com duas equipas garantidas neste momento: Equador (44º) e Arábia Saudita (53º). A estas duas seleções juntar-se-ão a seleção vencedora do País de Gales (20º) vs Escócia (40º) ou Ucrânia (27º) e os vencedores das eliminatórias internacionais de junho, com jogos ainda por definir. Tirando o Senegal e Marrocos, como foi dito anteriormente, todas as outras seleções africanas que irão jogar o play-off continental vão para o pote 4. Para além dos jogos já mencionados, estes confrontos, que valem o acesso ao Mundial do Catar, irão opor Camarões (38º) e Argélia (43º), Gana (61º) e Nigéria (32º) e Mali (48º) e Tunísia (36º).

De relembrar ainda que cada grupo não pode contar com equipas da mesma confederação, com exceção da UEFA, que poderá ter até duas seleções por grupo.