Podence esperançado em registar a primeira internacionalização

Jogador do Wolverhampton faz parte do lote dos escolhidos por Fernando Santos para os próximos três compromissos da Seleção portuguesa

Daniel Podence, um dos regressos na última convocatória de Fernando Santos, assumiu hoje que tem a esperança de fazer a sua estreia pela seleção portuguesa de futebol em outubro e mostrou-se satisfeito pelo retorno do público aos estádios.

"Estou muito satisfeito por este regresso e espero fazer a minha primeira internacionalização. São três jogos em que espero ter a oportunidade de me estrear", afirmou Podence, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no seu site oficial.

O jogador do Wolverhampton já tinha sido no passado chamado por Fernando Santos, mas nunca chegou a ser utilizado pelo selecionador nacional.

Na quarta-feira, Portugal defronta a Espanha num encontro particular, que vai decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e, depois do confronto ibérico, os campeões europeus defrontam a França, no domingo, no Stade de France, e recebem a Suécia, no dia 14, novamente na "casa" do Sporting, em jogos a contar para a Liga das Nações

"Vão ser três jogos muito competitivos. Vai ser uma jornada difícil, mas boa para nós. O jogo com Espanha é 'amigável', mas, tendo em conta a rivalidade e a grandeza do jogo, todos os jogadores vão querer ganhar. Vamos continuar a demonstrar o nosso futebol, um futebol ofensivo com posse e qualidade", disse o extremo de 24 anos.

Apesar da pandemia da covid-19, os dois jogos em Alvalade vão ter a presença de público, com o encontro com a Espanha a estar autorizado a ter 5% da lotação do estádio, enquanto frente à Suécia o limite já ficará nos 10%.

"É uma grande notícia para nós jogadores. É o regresso do ambiente a que estávamos habituados. Se tudo correr bem e se forem respeitadas todas as regras, no futuro poderemos ter mais adeptos nos estádios", referiu o jogador formado no Sporting.

Portugal volta a treinar na terça-feira às 10:30, novamente na Cidade do Futebol e numa sessão fechada, medida adotada pela FPF durante a pandemia da covid-19, embora imagens dos primeiros 15 minutos serão disponibilizadas pelas plataformas audiovisuais do organismo.

Durante a tarde, às 14:30, Fernando Santos e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão do encontro com a Espanha em conferência de imprensa, no Estádio José Alvalade.