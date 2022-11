"Podemos ir a penáltis no Mundial e o Diogo é um fenómeno. Nunca vi nada igual"

José Sá e Diogo Costa formam, com Patrício, as opções de Fernando Santos para a baliza

Paulo Futre está confiante numa grande campanha de Portugal e deixa elogios aos jogadores, a começar pela baliza.

É com grande otimismo que Paulo Futre encara a presença de Portugal no Mundial do Catar. Este sábado, o antigo craque foi premiado no Thinking Football Summit, pela carreira protagonizada no futebol, e deixou grandes elogios aos jogadores à disposição de Fernando Santos, a começar pela baliza.

"Os 26 que foram convocados são autênticos craques, dá para duas seleções. Não digo que somos favoritos, mas estamos numa segunda linha. Quem à frente? Argentina, França, Brasil, Alemanha e Espanha. Como sempre, nestas seleções, é preciso o fator sorte", afirmou.

"Podemos ir a penáltis, não sei quem vai defender, mas o Diogo é um fenómeno a defender penáltis. Mais fé tenho quando vejo este jovem campeão a defender assim. Nunca vi nada igual, defender penáltis como ele fez na Champions. É incrível", elogiou.