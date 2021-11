A fronteira para Fernando Santos: antigos internacionais apontam a um "fim de ciclo"

Uma saída no imediato, a quatro meses dos jogos que vão decidir a presença ou não de Portugal no Mundial do próximo ano no Catar, é afastada mas uma não qualificação pode justificar uma mudança.

O que se antevia uma noite de festa para os portugueses, com o concretizar do 12.º apuramento consecutivo para a fase final de uma grande competição (cinco mundiais, seis europeus), tornou-se numa frustração nacional com o desaire na Luz frente à Sérvia.

Num jogo decisivo, onde empatar ou ganhar era igual para as pretensões da equipa orientada por Fernando Santos e qualquer um desses resultados valia o bilhete para o Mundial do Catar no próximo ano, o desaire por 2-1, ao cair do pano, fez levantar vozes críticas da equipa mas, acima de tudo, do seu comandante.