Pipa de craques rumo ao Catar: grupo "praticamente fechado", mas há "miúdos da moda" na calha

Pelo rendimento e pela importância que tem na Seleção, há um núcleo grande que tem o bilhete na mão rumo ao Catar. Diogo Costa e Vitinha foram as apostas de Fernando Santos para o play-off com a Turquia e a Macedónia do Norte. Procuram uma vaga e estão incluídos num lote extenso.

Garantida a presença na oitava fase final de um Campeonato do Mundo, a Seleção Nacional olha para o futuro.

Fernando Santos tem um lote alargado de opções para levar ao Catar e o play-off, que, à partida, parecia uma tragédia, revelou mais alguns trunfos, como Diogo Costa, que destronou Rui Patrício, titular indiscutível na baliza desde 2010, e Vitinha, o mais recente estreante.