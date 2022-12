Piers Morgan reage: "Muito triste ver Cristiano em lágrimas, lembrem-se do que ele fez pelo futebol"

Jornalista inglês foi comentando a partida entre Portugal e Marrocos

Piers Morgan, jornalista inglês que realizou a polémica entrevista a Cristiano Ronaldo que ditou a sua saída do Manchester United, viu com emoção o desfecho de Portugal e de CR7 no Mundial do Catar.

"Muito triste ver Cristiano em lágrimas por o seu sonho de vencer o Mundial ter terminado. Aqueles que gozam com ele devem lembrar-se do que ele fez pelo futebol. Para mim, ele é o GOAT e um grande tipo que teve o ano mais difícil da sua vida dentro e fora do campo. Ele ganhou o nosso respeito", começou por dizer Piers Morgan.

O jornalista fez várias publicações ao longo do jogo, destacando também o triunfo de Marrocos: "Uau. Vitória de Marrocos. Desgosto para Portugal, mas que momento para África e o mundo árabe. E tão bem merecido, eles foram fantásticos esta noite. Marrocos assumiu a liderança merecidamente. Eles têm sido a equipa mais forte até agora."

Antes, questionou a opção de Fernando Santos e a demora em lançar Ronaldo: "Quanto mais tempo será que Portugal vai deixar o maior futebolista da história no banco? Marrocos tem sido brilhante... com energia, tão forte na defesa, tão perigoso no contra-ataque."