Percursos inversos: Portugal mantém-se no topo, Turquia em queda desde 2008

Neste século, Portugal e Turquia têm tido trajetos antagónicos no futebol de seleções. Enquanto os lusos têm andado no topo com uma regularidade assinalável, os turcos começaram o século com um terceiro lugar num Mundial de 2002, mas depois disso poucas participações de destaque conseguiram.

Com Hakan Sukur como figura de proa, a Turquia só perdeu em 2002 nas meias-finais com o Brasil, por 1-0, enquanto a seleção portuguesa caiu com estrépito na fase de grupos, após derrotas com Estados Unidos (3-2) e Coreia do Sul (1-0).