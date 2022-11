Pepe vai estar no Mundial do Catar: "Feliz o homem que escreve a sua história"

O central do FC Porto reagiu à sua presença na convocatória de Fernando Santos nas redes sociais.

Fernando Santos divulgou há cerca de uma hora a convocatória oficial da Seleção Nacional para o Mundial de 2022.

Pepe, que se encontra a recuperar de lesão e não representa o FC Porto desde o início de outubro, figurou entre as escolhas do selecionador e não escondeu a satisfação nas redes sociais.

O veterano central do FC Porto publicou uma fotografia na qual segura o símbolo da camisola de Portugal, com a seguinte legenda: "Feliz do Homem que escreve a sua História".

Portugal ainda vai realizar um particular com a Nigéria na próxima quinta-feira, dia 17 de novembro, às 18h45, no Estádio de Alvalade, antes de arrancar para o Mundial do Catar, que arranca três dias depois.

A Seleção Nacional está incluída no grupo H do Mundial, juntamente com o Uruguai, Gana e Coreia do Sul. O primeiro jogo será contra a seleção africana, no dia 24 (16h00).

