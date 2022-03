Pepe sobre o apuramento para o Mundial'2022: "Tivemos de partir muita pedra"

Declarações de Pepe, ao Canal 11, após a vitória por 2-0 sobre a Macedónia do Norte.

Apuramento: "Foi incrível. Não queria acreditar quando dei positivo, porque vinha preparando-me no meu clube [FC Porto] para poder estar nestes dois jogos de apuramento para o Mundial. Sofri bastante no primeiro jogo, mas também senti uma alegria tremenda quando vi o primeiro golo contra a Turquia e todos a comemorar como se fosse um dele que tivesse feito... Essa energia positiva foi fundamental. Ontem, quando o Cris [Ronaldo] e o mister falaram, começámos a sentir algo que não conseguimos explicar. O ambiente no Estádio do Dragão foi fantástico. Agradecer aos adeptos que estiveram aqui e a todos os que acreditaram em nós. Não merecíamos estar fora do Mundial, por tudo aquilo que tivemos de trabalhar. Tivemos de partir muita pedra, recebemos muitas críticas, mas o grupo foi mentalmente muito forte. Parabéns também à FPF, que deu sempre todas as condições para desempenharmos o nosso trabalho com a tranquilidade que hoje demonstrámos. Neste dia, temos de lembrar todos os que apoiaram e dizer muito obrigado a todos eles."

Pepe no Mundial: "Tenho consciência de que tenho 39 anos e era fácil e um pouco egoísta da minha parte dizer que sim. Ainda tenho bastante jogos para disputar no Dragão com o meu clube, a fase final da temporada, que é bastante difícil, e tenho de me preparar bem. Se estiver com as minhas capacidades físicas intactas, vou tentar ajudar Portugal. O mais importante é estar bem fisicamente. Se estiver bem fisicamente, a jogar no meu clube, feliz a fazer o que mais gosto, espero poder estar no Mundial."