Pepe sobre Fernando Santos: "Aprendi muito com ele, tenho-o no meu coração"

Excertos de uma entrevista de Pepe à Sport TV

Líder da Seleção Nacional: "Fico arrepiado quando vou à Seleção. Esse sentido de responsabilidade que tenho perante tanta gente, sinto isso. Quando vou para um jogo, quando não ganhamos, sinto que as pessoas estão mais tristes. Nós, portugueses, ficamos sempre tristes quando seleção perde. Sinto isso, sinto que falhei com essas pessoas. Quem faz parte da seleção portuguesa sentiu essa desilusão [regresso do Catar), éramos capazes de poder dar essa alegria ao nosso povo."

Não coloca de parte estar no próximo Europeu: "Se eu estou no ativo, estou sempre disponível para poder ajudar a nossa seleção."

Legado de Fernando Santos: "É difícil falar dele, porque é uma pessoa que deu... proporcionou dois títulos à nossa seleção. Quando chegou, muita gente não apostava nele, o nosso presidente [Fernando Gomes] teve a coragem de apostar nele, até porque ele vinha de um castigo na seleção grega. Mas, ele deu muita estabilidade à nossa seleção, deu também a possibilidade de se ver que nós lutávamos pela nossa nação, que ali não havia clubes, que era a seleção de Portugal. E eu aprendi muito com ele, tenho-o no meu coração."

Sobre Roberto Martínez: "Espero que ele possa chegar e dar continuidade ao que foram os últimos anos. Se fosse rotura... Claro que são pessoas diferentes na forma de ver o futebol, um selecionador mais jovem do que o anterior, que esteve muito tempo na seleção que esteve no top do ranking. Veio com outro ar para a nossa. Espero que tenha sucesso maior ou igual a Fernando Santos. Isso é a tal continuidade. Se ele continuar a ganhar... Desejo-lhe muita sorte, que possa ganhar e que possa fazer de Portugal uma seleção ganhadora como nos últimos tempos".