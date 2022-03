Pepe: "Se vou ao Mundial? Não sei, ainda falta muito tempo..."

Declarações de Pepe, defesa-central da Seleção, após a vitória por 2-0 sobre a Macedónia do Norte.

Agradecimento: "Quero agradecer a todos os portugueses, foi uma noite emocionante, o ambiente no estádio foi fantástico, sentimos essa energia positiva de todos. Sinto-me um privilegiado por poder fazer parte deste grupo, de poder viver esta noite maravilhosa. Merecíamos, seria uma injustiça enorme não estarmos no Mundial, pela maneira como trabalhamos, da forma que nos dedicamos, pelas críticas que recebemos. Demonstrámos ser uma equipa humilde, com vontade de querer representar este povo."

Portugal campeão do mundo? "Sonhar está ao alcance de todos. Temos muita qualidade, sabemos que para esse feito temos de trabalhar muito e sermos muito fortes mentalmente, ser uma equipa humilde e guerreira, o que fomos muitas vezes no período em que conquistámos o Europeu e a Liga das Nações. Temos jogadores com muito futuro, que jogam em grandes clubes da Europa. Acredito que temos capacidade para sermos campeões do mundo mas também não vamos passar do 8 ao 80, vamos com calma, preparar bem para podermos estar ao nosso nível."

Ronaldo disse que é o rei: "Não, não, não [risos] ele sabe. Sou muito feliz por fazer o que gosto de fazer, jogar futebol, tento passar este meu querer de aproveitar cada segundo e momento no futebol, porque isto passa muito rápido, já tenho 39 anos mas continuo com a mesma ilusão de um miúdo de 15, 18, 20 anos. Tento passar para eles que sintam esta felicidade porque somos uns privilegiados."

Pepe vai ao Mundial? "Ainda não sei, ainda falta muito tempo. Agora tenho de me focar nos jogos do meu clube. Não queria misturar coisas, mas sei que nesta idade tenho de pensar mesmo jogo a jogo. Se estiver bem, com a minha capacidade física intacta, é óbvio que vou querer ajudar Portugal."

Fora do primeiro jogo: "Sofri muito no primeiro jogo, mesmo quando dei positivo, não queria acreditar. Todos sabem que me cuido bastante, mas desta vez tocou-me a mim, apoiei os meus companheiro de longe, sofri com eles também, recuperei a tempo de dar o meu contributo ao meu país e conseguirmos mais um Mundial."

Favoritismo: "Acho que o mérito de todos nós foi pôr o trabalho em primeiro logo e só depois a qualidade de cada um de nós. Demonstrámos uma equipa humilde, uma seleção humilde. No primeiro jogo contra a Turquia, quando marcamos o primeiro golo, fiquei feliz por poder ver todo o banco a saltar e a comemorar esse golo como se nos pudesse colocar no Mundial. E essa energia sente-se, sentimos desde a conferência de imprensa do mister e do Cristiano ontem, essa energia positiva que os adeptos nos deram hoje e que nos levou ao Mundial."