Pepe: "Ronaldo sabe perfeitamente que o mais importante é o 'nós'"

Declarações de Pepe após o Portugal-Suíça (6-1), partida dos oitavos de final do Mundial'2022

Sobre o golo: "Ainda não vi, sãop coias do momento que sentimos no campo. Tinha trabalhado a saía curta e no primeiro canto íamos tentar direto. Tive sorte de estar no sítio certo. Isto é trabalho coletivo, que resultou bem".

Sobre Ronaldo: "Não há problema, o Ronaldo sabe perfeitamente que o mais importante é o nós e quando é assim. Foi opção do selecionador, temos que respeitar a decisão"

Sobre Marrocos, adversário dos quartos de final: "Não basta ter qualidade, há que trabalhar muito. Temos que descansar, preparar bem esse jogo porque vai ser outra batalha. Espero que Portugal esteja ao nível de hoje".