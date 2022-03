Pepe reintegrado e apto para defrontar a Macedónia do Norte

Informação dada pelo assessor da Seleção Nacional no final da conferência de Imprensa de Bernardo Silva.

Pepe, central do FC Porto, está recuperado da covid-19 e foi reintegrado na comitiva portuguesa, treinando já este domingo às ordens do selecionador Fernando Santos.

O defesa está assim apto para defrontar a Macedónia do Norte na terça-feira, na final do play off de acesso ao Mundial'2022 do Catar. A informação foi dada pelo assessor da Seleção Nacional no final da conferência de Imprensa de Bernardo Silva.