Pepe recorda lesão antes do Mundial'2022: "Não dormi, foi um caminho longo"

Declarações do central, antes do confronto com a Coreia do Sul, marcado para esta sexta-feira (15h00)

Lesão antes do Mundial'2022: "Quando me lesionei não dormi, porque queria recuperar o mais rápido possível para poder estar a disputar um Mundial nesta carreira, para ajudar a conseguir vitórias. Foi um caminho longo, agora é olhar para a frente, com a missão de poder ajudar a Seleção."

Comentário de Bruno Alves a O JOGO: "Tive a oportunidade de jogar com ele. É bom que haja pessoas como ele. Agradecer à FPF e ao clube, que têm departamentos médicos extraordinários. Fazem com que os jogadores recuperem o mais rápido possível. São profissionais que dão o seu contributo, apesar de não aparecerem."

40 anos em fevereiro. Que legado deixa? "Não vou entrar por aí, se é o ultimo, se não é... Estou aqui para desfrutar ao máximo, sou privilegiado por poder acordar e fazer o que mais amo, que é poder jogar futebol."

Sobre Rúben Dias e António Silva: "Temos enormes jogadores, espero que o António possa fazer o seu percurso naturalmente, como fez o Rúben Dias que já foi ao Mundial da Rússia. Desejo-lhe sorte, a sorte dele também é a nossa. Que seja feliz e se possa desenvolver na Seleção e no clube."

Mundial no Catar: "A organização está a ser espetacular, o sítio onde estamos é muito bom, está só a Seleção portuguesa, temos boas condições para trabalhar... Os dois jogos em que estivemos tiveram ambiente muito bom, dentro do que é o Mundial, a união de muitas nacionalidades. Pode estar ali nas bancadas muita gente de diversos países e estamos satisfeitos por podermos disputar o Mundial e ajudar as seleções."