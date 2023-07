O Canal 11 publicou esta sexta-feira um excerto de um documentário que será lançado em breve e que inclui uma entrevista a Pepe, na qual o central português recorda uma conversa com Cristiano Ronaldo, em 2014, depois de ambos terem conquistado a Liga dos Campeões ao serviço do Real Madrid, no Estádio da Luz.

Ora veja: