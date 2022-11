"Pepe? Quando o departamento médico me diz que não há ninguém inapto..."

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, em direto da Cidade de Futebol.

Disse que tinha um plano alternativo no Euro'2016, qual é o atual? "Não vou entrar em grandes detalhes, mas não há planos alternativos, há planos-base. No caso de não funcionar [o plano-base], podemos utilizar mais do que uma possibilidade. O que importa muito é a dinâmica do jogo e não tanto a questão numérica, se vai ser 4-3-3 ou 4-4-2, até porque a maior parte das equipas jogam num sistema híbrido. O que fizemos foi olhar muito bem para a lista dos 55 e perceber qual a melhor forma de potenciar essa capacidade dos jogadores. Agora o trabalho é criar as condições para potenciar esses jogadores".

Pepe: "A última reunião que tive foi com o departamento clínico, perguntei se havia alguém inapto. Disseram que não. Quando o meu departamento médico me diz que não há ninguém inapto, acho que estão todos prontos".

Leva oito anos de Seleção, alguma vez teve dúvidas quanto à sua capacidade? "É uma pergunta interessante. Umas das coisas que faço é autoanalisar e achar que devia ter feito algo de maneira diferente depois dos jogos. Mas isto tem a ver com a confiança enquanto treinador, isso nunca perdi e mantenho-a intacta".