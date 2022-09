Pepe não teve substituto e selecionador explicou: "Não faria sentido..."

Declarações do selecionador português, antes do encontro com a Chéquia, marcado para este sábado e referente à Liga das Nações

Substituto de Pepe: "Tenho três centrais. Não faria sentido convocar mais nenhum jogador. Posso convocar, mas, neste caso, não me pareceu. Confio em absoluto neles. Espero não ter a necessidade."