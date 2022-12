Pepe marca no Portugal-Suíça e fica na história dos Mundiais

Ao marcar ao minuto 33 do Portugal-Suíça torna-se no jogador mais velho a marcar em fases a eliminar de um Mundial.

Primeiro a descrição do momento que ficará na história dos Mundiais: Bruno Fernandes bate canto da direita e Pepe eleva-se entre a defesa da Suíça, cabeceando sem hipóteses para Sommer e fazendo o 2-0 para Portugal.

Agora, o que fica para memória futura: ao marcar ao minuto 33 do Portugal-Suíça, Pepe, de 39 anos, torna-se no jogador mais velho a marcar em fases a eliminar de um Mundial. O defesa da Seleção Nacional e do FC Porto ultrapassou o camaronês Roger Milla, que marcou dois golos à Colômbia, em 1990, com 38 anos.

Se as contas forem feitas a todos os jogos de um Mundial, Pepe passa a ser o segundo jogador mais velho de sempre a marcar num Campeonato do Mundo. Só batido por Roger Milla, que em 1994, marcou com 42 anos.