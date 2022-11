Central está a cem por cento e prepara-se para ser titular frente ao Gana, tornando-se no luso mais velho de sempre a jogar um Mundial.

Pronto para jogar e fazer história. Pepe está totalmente restabelecido da lesão que o afastou dos relvados durante mês e meio e, depois de ter adquirido ritmo competitivo na segunda parte do duelo com a Nigéria, prepara-se para voltar ao onze da Seleção Nacional, no primeiro jogo a doer no Catar.