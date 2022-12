Pepe inspira-se em poema: "Haja ou não frutos, pelo sonho é que vamos"

Após o central se ter despedido do Mundial'2022, certamente o último da carreira, publicou um poema na conta pessoal de Instagram, destacando a luta e crença demonstrada pela Seleção Nacional.

Após Portugal ter sido eliminado do Mundial'2022, certamente o último da sua carreira, Pepe publicou esta segunda-feira o poema "Pelo sonho é que vamos", de Sebastião da Gama, na conta pessoal de Instagram.

"Pelo sonho é que vamos, Comovidos e mudos. Chegamos? Não chegamos? Haja ou não frutos, Pelo Sonho é que vamos. Basta a fé no que temos. Basta a esperança naquilo Que talvez não teremos. Basta que a alma demos, Com a mesma alegria, ao que é do dia-a-dia. Chegamos? Não chegamos? - Partimos. Vamos. Somos.", pode ler-se.

Ao fim da legenda da publicação, o central de 39 anos destacou a luta e crença demonstrada pela Seleção Nacional: "E assim foi. Juntos acreditámos. Fomos, lutámos! Obrigado, Sempre Portugal".