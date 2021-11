Pepe foi expulso em Dublin e é baixa de peso para o jogo com a Sérvia

Central viu o cartão vermelho já nos minutos finais do jogo com a República da Irlanda.

Pepe, que esta quinta-feira se tornou o jogador mais velho de sempre a representar a Seleção Nacional, não irá ser opção para o decisivo jogo com a Sérvia.

O experiente jogador do FC Porto viu pela primeira vez o cartão amarelo aos 72 minutos e a segunda aos 82, recebendo a respetiva ordem de expulsão.

Ao contrário de Pepe, os seis jogadores que estavam em risco de falhar o embate com os sérvios se vissem o cartão amarelo não foram admoestados e, desta forma, podem disputar o encontro marcado para o reduto dos "encarnados".

João Palhinha jogou os 90 minutos em Dublin e arriscou várias vezes o amarelo, mas conseguiu-se aguentar, tal como Renato Sanches e José Fonte, que só foram chamados pelo selecionador luso Fernando Santos aos 75 e 83, respetivamente.

Por seu lado, João Cancelo, Rúben Dias e Diogo Jota ficaram-se pelo banco dos suplentes.

Durante o jogo, Danilo também viu o cartão amarelo, aos 71 minutos, mas não estava "tapado".

No domingo, pelas 19:45, Portugal recebe na Luz a Sérvia e só precisa de empatar para garantir um lugar no Mundial de 2022, depois de ter empatado a zero em Dublin e ascendido ao primeiro lugar do Grupo A, por melhor diferença de golos.

Caso seja derrotada pelos sérvios, a formação das quinas segue para os play-offs.