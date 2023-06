"Pepe é um livro aberto para eu ler. António Silva? Qualidade e consistência"

Declarações de Rúben Dias, em conferência de Imprensa da Seleção de Portugal, na antevisão aos jogos com a Bósnia e Islândia de qualificação para o Europeu

Tem grandes centrais como referências. Como olha para Pepe: "E muitos mais... Isso tudo sobre Pepe e ainda aqui está e ainda está como está. Especialmente para mim, aprendi muito com ele, continuo a aprender com ele. O que tem feito nestes últimos anos, em que tenho estado mais perto dele, têm servido de exemplo. O que tem feito, a condição física com que se apresenta. Aprendizagem, conselhos, é um livro aberto para eu ler se quiser."

E para António Silva: "António Silva não é de agora, chegou ao final de temporada, felizmente para mim e os benfiquistas conquistou o título. Já tinha comentado no Mundial, não está aqui por acaso, nada acontece por acaso, está aqui exclusivamente pela qualidade e pela consistência com que a tem demonstrado."

