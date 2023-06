Pepe e os assobios a Otávio e João Mário: "Hoje dei os parabéns ao António Silva..."

Declarações de Pepe, defesa de Portugal, após o triunfo contra a Islândia (1-0), na quarta jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024

À margem do encontro frente à Islândia, Pepe falou do assobios ao colega Otávio, no último jogo de Portugal, frente à Bósnia e Herzegovina.

"Acho que vocês [jornalistas] também têm um papel importante sobre isso, que é passar bem a informação para que não haja dúvidas. Quando vimos aqui [Seleção Nacional] não olhamos para os clubes. Por exemplo, eu dou-me muito bem com o [Gonçalo] Inácio e com o António [Silva], ainda hoje lhe dei os parabéns por estar nos 11 melhores do ano da I Liga. As pessoas têm de perceber que quando estamos na Seleção que estamos a representar todos", salientou Pepe, revelando, ainda, que nunca duvidou que Portugal fosse vencer.

"Apesar de faltar muito pouco tempo, estávamos positivos no jogo. Depois da expulsão eles baixaram as linhas e o golo apareceu. Fomos uma equipa madura".