Palavras de Jorge Andrade, internacional português em 51 ocasiões

Jorge Andrade, antigo defesa central de Estrela da Amadora, FC Porto, Corunha e Juventus, falou sobre a vitória de Portugal frente à Turquia, sublinhando que os jogadores da Seleção perceberam que o coletivo está em primeiro lugar. "Estamos todos muito contentes com tudo aquilo que o grupo fez no último jogo, mas ainda falta este pequeno passo para chegarmos ao Mundial. Estamos todos convictos de que a Seleção vai conseguir, independentemente de quem jogue. Acho que os jogadores perceberam que jogar na Seleção é diferente do que jogar pelos clubes. Tem-se que jogar com um espírito diferente, entreajuda, sacrifício, e colocar sempre o individual para segundo plano, uma vez que é o conjunto que vence", destacou, à margem da XIX Gala Melhor Treinador, organizada pelo jornal "O Gaiense".

No que concerne ao regresso de Pepe ao eixo da defesa, o ex-futebolista não tem dúvidas de que será uma peça fundamental para a final do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo do Catar. "Pepe é o melhor central do Mundo. Se diante da Turquia conseguimos cumprir e vencer, agora temos mais opções e o Pepe é o líder da nossa defesa. Vai ser muito mais fácil para a equipa fazer transições, conseguir atacar com muita confiança porque lá atrás, além dos jogadores que atuaram no último encontro, estará o Pepe a ajudar".

Jorge Andrade descartou ainda um possível excesso de confiança no seio da Seleção Nacional para o encontro com a Macedónia do Norte: "Agora é esquecer o nome do adversário. É como se fossem jogar contra a França, a Alemanha ou o Brasil. Para nós, neste momento, a Macedónia é a melhor seleção do mundo, porque é a próxima que vamos defrontar e vamos vencer", concluiu o atual consultor desportivo do Estrela da Amadora, de 43 anos.

