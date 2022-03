Pepe é mais um reforço na preparação da Seleção Nacional para jogo com a Macedónia

O central do FC Porto estava desde o início da semana em isolamento e sem poder treinar-se com os colegas, mas, este domingo, integrou o treino no relvado do Estádio do Bessa, no Porto, aberto nos primeiros 15 minutos à comunicação social.

Pepe integrou este domingo, pela primeira vez, os trabalhos de Portugal, após recuperar da infeção por covid-19, e poderá ser opção para o embate com a Macedónia do Norte, dos play offs de acesso ao Mundial'2022.

O central do FC Porto estava desde o início da semana em isolamento e sem poder treinar-se com os colegas, mas, este domingo, integrou o treino no relvado do Estádio do Bessa, no Porto, aberto nos primeiros 15 minutos à comunicação social.

Na primeira sessão em que o selecionador português, Fernando Santos, teve à disposição os 26 convocados, os atletas de campo foram divididos em equipas e realizaram um jogo reduzido na zona do meio-campo, enquanto os três guarda-redes efetuaram trabalho específico à margem.

Além de Pepe, o técnico da formação das "quinas" também já pode contar para o encontro com os macedónios com o lateral João Cancelo, que cumpriu um jogo de suspensão face aos turcos.

Leia também Vídeos A reação de Ronaldo no momento em que Pepe pisa o relvado do Bessa Depois de ter falhado o jogo com a Turquia, Pepe está recuperado da covid-19 e na manhã deste domingo marcou presença no treino no Bessa. "Pepito is back. The king is back [Pepito está de volta. O rei voltou]", disse Ronaldo, entre aplausos, no momento em que o central pisava o relvado para a sessão de trabalho.

A seleção portuguesa está na final do caminho C após o 3-1 no Dragão face à Turquia, com golos de Otávio, Diogo Jota e Matheus Nunes, na quinta-feira, dia em que a Macedónia do Norte venceu em Itália por 1-0, com um golo de Trajkovski (90+2), deixando os transalpinos fora do Mundial pela segunda vez seguida.

Portugal procura a oitava presença em Mundiais, e sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os macedónios nunca participaram numa fase final de um Campeonato do Mundo.

O encontro entre Portugal e a Macedónia do Norte, da final do caminho C dos play offs europeus de acesso ao Mundial'2022, realiza-se na terça-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 19h45, com arbitragem do inglês Anthony Taylor.