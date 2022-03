Pepe com teste positivo à covid-19

Pepe, defesa do FC Porto e da Seleção Nacional

Pepe testou positivo à covid-19 e cumprirá os dias de isolamento previstos.

A FPF anunciou esta segunda-feira que Pepe testou positivo à covid-19, adiantando que o defesa-central cumprirá agora os dias de isolamento previstos. Ou seja, continuará ao serviço da seleção, pelo que caso Portugal ultrapasse a Turquia estará disponível para a final do play-off.

A Seleção Nacional, recorde-se, treina esta tarde, na Cidade do Futebol, na primeira sessão de preparação para o jogo com a Turquia, do play-off de acesso ao Mundial 2022.