Pepe com proteção no joelho esquerdo no primeiro treino no Catar

Central regressou à competição há uma semana, após lesão.

A seleção portuguesa de futebol cumpriu este sábado o primeiro treino no Catar e não passou em claro um pormenor no que toca a Pepe. O central, que regressou há uma semana à competição após mais de um mês de paragem, por motivos físicos, trabalhou com uma proteção no joelho esquerdo.

O experiente jogador de 39 anos, recorde-se, sofreu em outubro uma entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral interno.

No que toca à sessão, Fernando Santos contou com 20 dos 26 convocados no relvado, com vista à estreia no Mundial'2022 de futebol, frente ao Gana, na quinta-feira. Os defesas Diogo Dalot e António Silva, os médios William Carvalho e Otávio e os avançados João Félix e André Silva, todos em trabalho de recuperação no ginásio, não marcaram presença no relvado do Centro Treinos Al-Shahaniya SC, segundo o que foi possível visualizar durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

O capitão da equipa das quinas, Cristiano Ronaldo, que tinha falhado o treino na véspera do particular vitorioso com a Nigéria (4-0), em Lisboa, assim como o jogo, devido a uma indisposição gástrica, treinou sem limitações.