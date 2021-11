"Pepe? Assistimos ao jogo, não nos importamos com quem vai jogar"

Vlahovic aborda o encontro com Portugal, agendado para as 19h45 de domingo.

Pepe será uma baixa de peso no encontro da seleção portuguesa com a Sérvia. O central do FC Porto foi expulso por acumulação de amarelos frente à Irlanda e está fora do decisivo jogo do Grupo A de apuramento para o Mundial.

Dusan Vlahovic, goleador da Fiorentina e da Sérvia, desvalorizou a ausência do experiente jogador de 38 anos, destacando que o objetivo é só um: vencer na Luz e seguir para o Mundial do Catar. "Assistimos ao jogo, não nos importamos com quem vai jogar. Não existem dilemas ou problemas. Não importa para nós se joga Pepe., Fonte ou Danilo. Todos conhecemos o nosso objetivo, que é ir a Lisboa para ganhar e ir ao Catar. Quem vai jogar, por eles e por nós, não é importante", afirmou, citado pelo site "novosti.rs".

Vlahovic, 21 anos, leva sete golos em 13 jogos pela principal seleção da Sérvia. Pela Fiorentina, apontou dez remates certeiros no 13 encontros já realizados em 2021/22.

Recorde-se que só uma vitória garante à Sérvia o primeiro lugar do grupo. Qualquer outro desfecho, significará que irá disputar o play-off.