Pepe alcança Luís Figo no terceiro posto dos mais internacionais por Portugal

Com a titularidade no encontro frente à Chéquia em Alvalade, relativo à terceira jornada do grupo A2 da terceira edição da Liga das Nações, o central portista atingiu mais uma marca histórica.

Pepe igualou Luís Figo na lista dos jogadores com mais internacionalizações pela Seleção Nacional. Titular diante da Chéquia, num desafio alusivo à ronda três do grupo A2 da terceira edição da Liga das Nações, o número três da equipa das Quinas chegou às 127 partidas por Portugal e, desta forma, alcançou o terceiro lugar dos futebolistas com mais jogos disputados com a camisola lusa, sendo apenas superado por João Moutinho, que tem 145, e Cristiano Ronaldo, agora com 189.

O percurso do defesa do FC Porto ao serviço da seleção portuguesa começou apenas aos 24 anos. Pelas mãos de Luiz Felipe Scolari, Pepe estreou-se no Estádio do Dragão perante a Finlândia no dia 21 de novembro de 2007, num encontro onde Portugal conseguiu o apuramento para o Campeonato da Europa de 2008.

Desde então, Pepe participou na fase final de três Campeonatos do Mundo (2010 na África do Sul, 2014 no Brasil e 2018 na Rússia), de quatro Europeus (2008 na Áustria e Suíça, 2012 na Polónia e Ucrânia, 2016 em França e 2020, que se disputou por vários países europeus), de uma Liga das Nações (2019 nas cidades do Porto e Guimarães) e na Taça das Confederações (2017 na Rússia). Os pontos mais altos deste trajeto foram a conquista do Euro 2016, onde Pepe foi eleito o melhor em campo na final contra a seleção francesa, e a vitória na primeira edição da Liga das Nações frente aos Países Baixos.