"Pepe? A forma como consegue levar a equipa atrás da sua vontade..."

Pepe foi dispensado da Seleção Nacional por "motivos de ordem física" e vai falhar os últimos encontros do Grupo A2 da Liga das Nações, com Chéquia e Espanha

Pepe foi dispensado da Seleção Nacional por "motivos de ordem física" e vai falhar os últimos encontros do Grupo A2 da Liga das Nações, com República Checa e Espanha. O defesa-central do FC Porto, de 39 anos, ainda não tinha participado nos trabalhos da equipa com vista aos dois encontros, agendados para os dias 24 e 27, diante de checos e espanhóis, em Praga e Braga, respetivamente, tendo ficado a realizar trabalho de recuperação no ginásio.

Perante este facto, Jorge Costa, antigo jogador de FC Porto e Seleção de Portugal, não tem dúvidas, a falta de "experiência" será sentida. "Pelo controlo que consegue ter dos momentos do jogo e pela qualidade que tem, faz falta", referiu à Rádio Renascença.

"Mas, numa seleção como Portugal, mal seria se estivéssemos dependentes de qualquer um jogador", acrescntou o atual treinador do Académico de Viseu,.

A verdade é que Pepe já tinha ficado de fora no empate do FC Porto no Estoril, na passada jornada do Liga Bwin. "Logicamente que também faz falta no clube. Apesar da idade, é alguém que tem uma forma física e técnica extraordinária. Depois tem ainda a forma como consegue levar a equipa atrás da sua vontade", revelou.