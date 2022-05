Redação com Lusa

Rui Bento, Dário Essugo e Luís Gomes projetaram o Europeu de sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 vai apresentar-se com "foco jogo a jogo" na fase final do Campeonato da Europa daquele escalão, em Israel, de 16 de maio a 01 de junho.

"Também somos uma boa equipa. Vamos lutar, logicamente, pelas vitórias. Se não, não valia a pena lá irmos. O nosso foco tem de ser jogo a jogo. É ganhar o primeiro jogo. Esse é o objetivo que temos: ganhar o primeiro jogo", disse o técnico nacional Rui Bento, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, Oeiras.

O atual responsável pelos sub-19 foi chamado a orientar os trabalhos dos sub-17, que estão em estágio há 10 dias, uma vez que o técnico daquele escalão, José Lima, teve um teste positivo para o coronavírus, que provoca a covid-19, na quarta-feira e está em confinamento.

Portugal estreia-se no grupo D do Europeu sub-17 na terça-feira, em Natanya, diante da Escócia, seguindo-se embates com Suécia e Dinamarca, respetivamente em 20 e 23 de maio. Os dois primeiros classificados dos quatro agrupamentos apuram-se para os quartos-de-final da prova.

"São equipas fortes. Já tivemos oportunidade de as analisar. Já passaram por dois apuramentos. Pela experiência que temos, não podemos olhar para nenhum jogo tranquilamente", afirmou Rui Bento.

O médio do Sporting Dário Essugo defendeu que o objetivo da equipa das 'quinas" é "jogar cada jogo da mesma maneira".

"Sabemos o que temos de fazer, estamos focados em cada jogo. Agora, o título é mais à frente, não pensamos tanto nisso no momento", disse o jogador, de 17 anos, que esta época participou em dois jogos da equipa principal dos 'leões', um dos quais na Liga dos Campeões.

O defesa central do FC Porto Luís Gomes garantiu que "a equipa está muito focada, a 100%, física e mentalmente".

"Sabemos que temos muita qualidade, tanto individual como coletiva, mas o nosso foco principal vai ser encarar o primeiro jogo para ganhar, depois o segundo. O nosso foco está na fase de grupos. Não vamos pensar mais além. Acho que, assim, vamos conseguir ir longe", concluiu.

A comitiva portuguesa parte para Telavive na tarde de sexta-feira, chegando a território israelita já de noite, a três dias do seu primeiro compromisso na competição.