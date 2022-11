Pedro Proença e a eventual investigação do MP: "Sobre isso não gostaria de me alongar"

Declarações de Pedro Proença, presidente da Liga, à margem Cimeira de Presidentes

Pedro Proença, presidente da Liga que esteve na Cimeira de Presidentes da Liga, no Porto, foi confrontado com uma notícia do Expresso, segundo a qual Fernando Santos e a Federação Portuguesa de Futebol estarão a ser investigados pelo Ministério Público para averiguar se há indícios de fraude fiscal na modalidade de pagamento dos ordenados ao selecionador nacional.

"Sobre isso não gostaria de me alongar, porque não sou conhecedor de mais nada a não ser o que saiu nos media. Independentemente de ser vice-presidente da Direção da Federação, por inerência de ser presidente da Liga, não tenho conhecimento formal de qualquer investigação que esteja a ser feita por parte do Ministério Público sobre qualquer tipo de ato", disse.

"Também é verdade que tenho a máxima confiança no trabalho realizado pelo doutor Fernando Gomes e pela Direção da FPF e tenho a certeza de que não estará a acontecer nada de especial e, obviamente, quando for confrontado com factos objetivos, pronunciar-me-ei", disse Pedro Proença, que aproveitou para "desejar as maiores felicidades à nossa Seleção que vai estar no Catar", concluiu.