Só um titular presente no treino de Portugal, que já contou Raphael Guerreiro

Pedro Neto foi o único titular no particular com Andorra a marcar presença no treino de Portugal, que já contou com Raphael Guerreiro.

Pedro Neto foi o único titular no particular com Andorra (7-0) a marcar esta quinta-feira presença no treino de Portugal, que já contou o lateral Raphael Guerreiro, enquanto os restantes futebolistas fizeram trabalho de recuperação.

Na antevéspera do encontro com a França, para o Grupo 3 da Liga das Nações A, Fernando Santos teve à disposição no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, William Carvalho, Danilo, Bernardo Silva, Diogo Jota, João Félix, todos utilizados durante o jogo de quarta-feira, assim como Bruno Fernandes, Ruben Neves, Rui Patrício, Rui Silva, Rúben Dias, João Cancelo e José Fonte, que não foram opção.

De resto, o capitão Cristiano Ronaldo foi o único jogador que saltou do banco a estar ausente da sessão, juntando-se a Anthony Lopes, Nélson Semedo, Domingos Duarte, Rúben Semedo, Mário Rui, João Moutinho, Sérgio Oliveira, Trincão e Paulinho.

Nos primeiros 15 minutos do apronto totalmente à porta fechada, mas disponibilizados à comunicação social, o destaque entre os 14 jogadores no relvado foi o lateral esquerdo dos alemães do Borussia Dortmund, que foi autorizado a chegar mais tarde à concentração da seleção nacional, mas que não treinou na terça-feira e acabou por ficar fora dos 23 eleitos para o jogo com Andorra.

A equipa das quinas venceu, na quarta-feira, o particular com Andorra, por 7-0, com golos dos estreantes Pedro Neto e Paulinho, este último com um "bis", cabendo a Renato Sanches, Emili Garcia (na própria baliza), Cristiano Ronaldo e João Félix comporem a maior vitória lusa sobre Andorra, depois do 7-1 registado em 2001, na qualificação para o Mundial'2002.

No sábado, Portugal recebe a campeã mundial em título França, em encontro da quinta jornada do Grupo 3 da Liga das Nações A, que pode ser decisivo para o apuramento para as meias-finais.

As duas seleções têm ambas 10 pontos, mas a seleção nacional lidera o grupo, com melhor diferença de golos (9-1 contra 7-3), quando faltam disputar duas rondas.

Portugal e França jogam no sábado, a partir das 19h45, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo alemão Tobias Stieler.