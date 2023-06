Pedro Neto: "Essa pergunta é mais fácil para o míster responder..."

Redação com Lusa

Declarações de Pedro Neto, jogador de Portugal, eleito o melhor em campo para a UEFA no triunfo sobre a Bélgica (2-1) no Europeu de sub-21

Pedro Neto (jogador de Portugal e eleito o melhor em campo para a UEFA):

Apuramento: "Estamos todos muito felizes. Não foi a nossa melhor fase de grupos, mas recebemos este prémio pelo trabalho que fizemos e pelo querer demonstrado. Viemos para este jogo a acreditar até ao fim. Sabíamos que seria difícil, mas podíamos passar. Estamos muito contentes."

Geórgia: "A primeira parte contra a Geórgia [derrota por 2-0] foi muito bem conseguida. Apesar de termos sofrido dois golos, foi a nossa melhor parte ao nível da ideia de jogo. Os últimos jogos sobressaíram pela nossa organização, querer e trabalho e fomos recompensados."

Mensagem de Rui Jorge para o grupo no final: "Foi um bocado a do início deste jogo. Tínhamos de fazer o nosso trabalho e seriamos recompensados no final. Acima de tudo, fizemos um grande esforço, trabalhámos bastante e acabámos por merecer esta vitória."

Inglaterra, adversária nos quartos de final: "A Inglaterra tem sempre equipas fortes. Ainda não tivemos tempo de a analisar, pelo que não vou estar a falar sobre as suas qualidades. Conheço muitos dos seus jogadores, que têm qualidade e vão lá estar para ganhar, tal como nós. Sabemos o que ainda poderemos fazer e queremos jogar o nosso melhor futebol. Vamos com tudo e vamos para vencer."

Funções no corredor central: "Essa pergunta é mais fácil para o míster responder. Acho que muda um bocadinho a minha maneira de estar orientado para o jogo. Joguei mais de costas, mas sinto-me confortável em qualquer posição e tento fazer sempre o melhor. O mister pediu-me para aproveitar os espaços que eles abriam com a minha velocidade."