Pedro Neto e Gonçalo Ramos falham o Portugal-Espanha

Só 23 jogadores podem ser convocados para o jogo desta noite e Pedro Neto e Gonçalo Ramos foram os "sacrificados".

Pedro Neto e Gonçalo Ramos não vão participar no Portugal-Espanha que se joga a partir das 19h45 desta terça-feira, em Braga. De acordo com a lista de convocados disponível no site da UEFA, é possível ver que os dois avançados foram os preteridos - a Seleção está a trabalhar com 25 jogadores, pelo que já se sabia que dois ficariam de fora.

Tanto o extremo do Wolverhampton como o avançado do Benfica não foram utilizados frente à Chéquia e também não vão somar minutos nesta partida, que é referente à última jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Para passar à final four, Portugal necessita apenas de um empate.

Os 23 convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício, José Sá e Diogo Costa.



Defesas: Dalot, Tiago Djaló, Rúben Dias, Nuno Mendes, Mário Rui e Cancelo.



Médios: Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Matheus Nunes, Danilo, William, Vitinha, João Mário e Rúben Neves.



Avançados: Cristiano Ronaldo, Ricardo Horta, Rafael Leão, Diogo Jota e João Félix.