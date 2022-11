Pedro Mendes e o Mundial de 2010: "Pepe? Se eu desse a receita..."

Antigo médio elogia "constelação de estrelas" da Espanha de então e também Carlos Queiroz e deixa uma mensagem aos jogadores de Fernando Santos;: "Tragam o troféu que no dia 19 cá estaremos, todos juntos, pata vos recebermos."

​​​​​​"Na altura, estava no Rangers e fui ao Mundial já como jogador do Sporting. Representar o nosso país no Mundial foi o concretizar de um sonho. A preparação também é sempre especial. Estivemos três semanas na Covilhã, toda a preparação tem o seu encanto. Era um Mundial longínquo, mas foi encarado com muito otimismo por todos. A África do Sul tem muitos emigrantes portugueses, estávamos todos ansiosos por participar. Passámos a fase de grupos, empatámos com a Costa do Marfim do Drogba e do Gervinho [0-0], goleámos a Coreia do Norte [7-0] e empatámos com o Brasil [0-0]. Caímos nos oitavos-de-final, contra a Espanha, que se sagraria campeã do Mundo. Foi um Mundial positivo. O grande objetivo era passarmos a fase de grupos, perdemos com 1-0 com os campeões e ficou a sensação de que podíamos ter chegado longe se tivéssemos ultrapassado uma constelaçãode estrelas que tinha, por exemplo, Casillas, Puyol, Sergio Ramos, Piqué, Xavi, Busquets [está no Catar], Xabi Alonso, Iniesta, David Villa e Torres. Mas ficou para a história, é sempre uma competição especial, com um ambiente diferente, muita entreajuda, grande camaradagem. Em todos os jogos conseguimos ter um plano bom. Destaques? O Tiago fez dois golos à Coreia do Norte, claro que o Ronaldo fazia sempre a diferença, mas o mais importante foi o espírito coletivo. O Pepe também já fez esse Mundial e bem. Qual é a receita para o seu estado de forma? Se desse a receita havia muitos jogadores a fazê-la! Não há muito segredo: é a alimentação, treino, descanso, trabalho, dedicação, compromisso, espírito guerreiro, aliado à felicidade de não ter lesões graves."

"Cá estaremos para vos receber dia 19"



O professor Carlos Queiroz [atual selecionador do Irão] é calmo, com um bom discurso, com o dom da palavra, uma boa capacidade de diálogo, organiza tudo ao pormenor, e é um metodólogo de treino, como sempre foi ao longo da sua carreira e como fazia, por exemplo, no Manchester United para Alex Ferguson. A mensagem que envio aos jogadores que estão no Catar é esta: sintam-se orgulhosos de representar a nossa Seleção, o vosso melhor será o nosso. Cá estaremos para vos receber no dia 19 de dezembro depois de vencerem a final."