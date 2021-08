Pedro Gonçalves: "Infelizmente o sonho não se vai concretizar"

Jogador do Sporting reagiu à lesão que o afastou dos trabalhos da Seleção Nacional.

Pedro Gonçalves deixou umas palavras nas redes sociais depois de ter sido, nesta terça-feira, dispensado dos trabalhos da seleção portuguesa, devido a problemas físicos.

"Infelizmente o sonho de poder representar mais uma vez a nossa seleção não se vai concretizar. Hoje [esta terça-feira] ainda tentei treinar com dores. Depois de uma ressonância fui avaliado pelos médicos e não podia continuar a treinar", explicou o jogador do Sporting.

A contas com uma inflamação no pé esquerdo, Pedro Gonçalves está assim fora dos próximos três compromissos da seleção portuguesa, tendo sido substituído por Trincão, do Wolverhampton