Pedro Gonçalves e o onze da seleção sub-21: "É uma luta muito forte"

Pedro Gonçalves em ação no treino da seleção sub-21

Redação com lusa

O jogador contratado esta época pelo Sporting ao Famalicão destacou a "imensa qualidade" que existe na equipa comandada por Rui Jorge, em vésperas da receção à Noruega, na sexta-feira, no Estoril.

O médio Pedro Gonçalves assumiu esta quarta-feira que existe uma "luta muito forte" pela titularidade na seleção portuguesa de futebol de sub-21, que só pensa em vencer a Noruega e dar mais um passo na qualificação para o Euro 2021.

"É uma luta muito forte, porque Portugal tem excelentes médios. É uma luta para estar no onze, mas também o é para estar na lista de convocados. Para além dos jogadores que estão aqui, ficam muitos de fora que têm imensa qualidade. É um orgulho poder estar neste lote", afirmou, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), antes de mais um treino do conjunto luso, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

"Temos sempre de entrar com o intuito de ganhar o jogo e trazer os três pontos. Só assim vamos conseguir o nosso objetivo", referiu o médio, revelando que foi "fácil" integrar-se na seleção lusa, à qual foi chamado pela primeira vez no mês passado.

A seleção portuguesa de sub-21 recebe a Noruega na sexta-feira, a partir das 19:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, quatro dias antes de visitar Gibraltar, em 13 de outubro.

Portugal é segundo colocado do Grupo 7 de qualificação, com 12 pontos, menos seis do que a líder Holanda, que tem mais um jogo disputado, e mais dois que a Noruega, terceira classificada, que soma mais duas partidas realizadas.

A Bielorrússia ocupa o quarto posto, com oito pontos, à frente de Chipre, que tem quatro, e Gibraltar, ainda sem pontos.