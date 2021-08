Pedro Gonçalves é mais uma baixa na Selecão Nacional: o motivo e o substituto

Federação Portuguesa dá conta de mais uma alteração na convocatória.

Depois de Nélson Semedo render Ricardo Pereira e de Gonçalo Inácio também abandonar a convocatória devido a lesão, desta feita é Pedro Gonçalves a ser dispensado pela Federação Portuguesa de Futebol.

O jogador do Sporting, que na segunda-feira treinou sem limitações mas que apresentou algumas queixas antes do treino desta terça-feira, está, segundo O JOGO apurou, a contas com inflamação no pé esquerdo, o que o impede de jogar os três jogos dos compromissos da seleção.

Pote é rendido por Trincão, que esta época representa o Wolverhampton.