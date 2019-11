Pauleta: "O futuro da Seleção está garantido"

Se os atuais jogadores dos AA estão a dar conta do recado, os que aí vêm também prometem muito

Antes de partir para a Noruega com a seleção de Sub-21, Pedro Pauleta, disse aos jornalistas que, a avaliar pela qualidade deste grupo - que inclui valores como Jota, Trincão ou Rafael Leão, entre muitos outros - o futuro das seleções nacionais está garantido.

"É uma geração com grande qualidade. Na Seleção A já estão outros, agora com 23, 24, 25 anos, temos tido gerações boas e acreditamos que vamos continuar a formar grandes jogadores para conseguirmos fazer bons resultados na formação e para que a Seleção A esteja sempre equilibrada e com qualidade. Isso é fruto do trabalho da Federação nos últimos anos e também nos clubes, que tem sido muito bem feito. Todos juntos poderemos fazer com que a seleção AA esteja sempre bastante forte. São jogadores que dão garantias, têm demonstrado ao longo do ano que têm bastante qualidade. E também vem atrás outra geração com qualidade, portanto acredito que o futuro está garantido. É preciso continuar a trabalhar e a evoluir. São jovens, o futebol senior e o de formação são completamente diferentes e portanto é preciso continuar a trabalhar e a evoluir para, quando tiverem oportunidade, poderem demonstrar se têm ou não qualidade para estarem nesse patamar que é a seleção AA", afirmou o diretor da FPF, ainda em solo luso.

Segundo manifestou o antigo avançado, a qualidade abunda, e não apenas no ataque: "É uma seleção com bastante qualidade em todos os setores. Conseguiu vencer o campeonato da Europa de sub-17 e de sub-19, são jogadores que já se conhecem muito bem e todos eles têm uma qualidade enorme. Por isso, acreditamos muito nesta seleção e neste grupo de jogadores."

Em relação a este jogo dos Sub-21 na Noruega, Pauleta reconhece que, dada a atual classificação do grupo, os lusos estão proibidos de perder: "As expetativas são sempre as mesmas: queremos fazer um bom jogo e ganhar. É um jogo importante depois de não termos conseguido vencer o anterior. Vamos defrontar um adversário difícil, que neste momento está em segundo lugar no grupo, com mais um jogo do que nós, portanto, acreditamos que podemos fazer um bom jogo e um bom resultado. É isso que queremos. É sempre proibido perder num grupo equilibrado como este. Holanda, Noruega e Portugal são as três seleções mais fortes. Não pensamos na hipótese de uma derrota. Esperamos conseguir um bom resultado lá."

."