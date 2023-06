Pauleta e as baixas nos sub-21: "Não me preocupa. Será uma oportunidade para outros"

Palavras do diretor das equipas jovens da Federação Portuguesa de Futebol antes do arranque do Europeu.

A seleção de sub-21 saberá contornar as lesões contraídas antes do jogo desta quarta-feira com a anfitriã Geórgia, na estreia do Europeu da categoria, frisa Pedro Pauleta, diretor das equipas jovens da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Não me preocupa. Obviamente, há jogadores que já estavam habituados a estar nesta equipa e não estão, mas será uma oportunidade para outros. O mais importante é que sabemos que a qualidade existente aqui é muita e que temos a capacidade de lutar em cada jogo pela vitória. Vamos à procura de começar com um bom jogo, de qualidade, e obter um ótimo resultado, que é vencer. Sinceramente, acredito muito nos jogadores. A equipa tem trabalhado muito bem como é habitual e existe muita confiança", assinalou.

O ex-avançado internacional português e atual chefe da comitiva dos sub-21 falava aos jornalistas horas antes da abertura do Grupo A, vincando o "mérito" do selecionador Rui Jorge pela maneira como elevou o espírito do coletivo para "fazer um grande Europeu".

"Ficaria satisfeito, e tenho a certeza de que isso vai suceder, se os jogadores tiverem o mesmo comportamento que têm tido em todas as seleções do Rui Jorge. Ou seja, que estejam preparados para ganhar cada partida com ambição, qualidade, união e respeito pelo adversário e procurando sempre a baliza contrária. Essa é a imagem de marca dos sub-21. Queremos chegar o mais longe possível e vamos à procura do sonho", desejou.

Portugal, vice-campeão em título, inicia hoje a nona presença em fases finais face à estreante Geórgia, às 20h00 locais (17h00 em Portugal continental), no Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, em jogo com arbitragem do norueguês Espen Eskas, que decorrerá à mesma hora do confronto entre os Países Baixos e a Bélgica, os restantes oponentes da poule.

Finalista derrotada em 1994, 2015 e 2021, a formação das quinas precisa de ficar num dos dois primeiros lugares para aceder à fase seguinte do Europeu de sub-21, que reúne 16 participantes pela segunda edição seguida e é coorganizada por Roménia e Geórgia, país que vai receber a final, agendada para 08 de julho, na Adjarabet Arena, em Batumi.

"A Geórgia é uma seleção de qualidade, que tem grandes jogadores e vai jogar em casa. É o duelo inaugural e vai ser bastante difícil, mas acredito que iremos fazer uma grande exibição. Queremos muito começar bem este campeonato da Europa, mas a verdade é que todas as equipas presentes têm o seu mérito e ambição", ressalvou Pedro Pauleta.

Em disputa vão estar ainda três vagas para os Jogos Olímpicos Paris'2024, das quais se excluem a França, qualificada automaticamente como anfitriã, e a Inglaterra, inelegível, com o diretor federativo a reconhecer que "este não será um Europeu igual aos outros".

"É um objetivo que acreditamos que podemos alcançar. O mais importante em qualquer competição, seja em Europeus, Mundiais ou até mesmo nos Jogos Olímpicos, é vencer jogo a jogo, ganhar confiança, continuar a trabalhar e, neste espaço de sub-21, preparar cada vez mais os atletas para estarem prontos para a seleção principal. Esse é o nosso grande objetivo. Depois, é claro que temos a ambição de ganhar todos os jogos", notou.