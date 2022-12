"Parece-me que, ou fica o Fernando Santos ou o Cristiano Ronaldo"

Inquérito de O JOGO aponta no sentido de encerrar um ciclo, mesmo que Fernando Santos tenha vivido momentos altos.

Terminada a participação no Campeonato do Mundo, o foco vai estar, inevitavelmente, apontado ao futuro do selecionador e se Fernando Santos deve continuar no cargo, iniciando um novo ciclo que vai até ao Europeu"2024.

O JOGO ouviu seis personalidades, incluindo quatro antigos internacionais portugueses, e a tendência aponta no sentido de dizer "obrigado e até sempre", ou seja, mudar o ciclo.

Rodolfo Reis, ex-internacional

1 - Fernando Santos tem condições para continuar no cargo de selecionador nacional?

É complicado. Parece-me que, ou fica o Fernando ou o Cristiano. Pelo que fez, chegando aos "quartos" do Mundial e sendo campeão europeu, acho que tem condições para continuar. Agora, a relação que terá no futuro com o Cristiano deixa-me com dúvidas.

2 - Qual o papel que Cristiano Ronaldo deve desempenhar no novo ciclo da Seleção Nacional?

Pode ter um papel importantíssimo, se entender que vai fazer 38 anos. Se entender que poderá não ser sempre titular, quiser ajudar a Seleção e os mais novos, e não estiver contra o mundo, acho que sim. Nem tudo o que se diz significa que não se gosta dele. As pessoas podem comentar, mas não estão zangadas. Todos têm respeito por ele. Agora, será um problema se não conseguir ultrapassar esta situação.