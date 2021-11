Em jogo de qualificação para o Europeu de sub-21 de 2023, entre Chipre e Portugal, Vitinha, médio do FC Porto, pegou na bola antes do meio-campo e fez esta jogada, para ver e rever, antes de servir Fábio Vieira para a finalização, que acabou por não ser bem sucedida. Ora veja, no "tweet" abaixo: