Para os macedónios até o mês parece ser um sinal de uma noite épica no Dragão

Imprensa do país fez as contas e concluiu que a seleção tem um excelente saldo nos jogos realizados em março. A fé aumenta.

A Macedónia do Norte joga esta terça-feira um dos mais importantes jogos da sua história. A partir das 19h45, no Dragão, defronta Portugal numa partida que vale um lugar na fase mundial do Catar. Depois de deixar a Itália pelo caminho no play-off, o otimismo reina na equipa orientada por Blagoja Milevski e a imprensa do país até viu mais um sinal de que o dia pode ser épico: março costuma sorrir aos macedónios.

Num levantamento feito esta terça-feira, conclui-se que a Macedónia do Norte costuma ter bons resultados em março: seis vitórias, três empates e apenas uma derrota desde 2017. "Esta Macedónia brilha quando joga em março", pode ler-se no "sportmedia-mk".

Eis os resultados registados:

2017:

Liechtenstein - MACEDÓNIA 0-3

MACEDÓNIA - Bielorrússia 3-0

2018:

Finlândia - MACEDÓNIA 0-0

Azerbaijão - MACEDÓNIA 1-1

2019:

MACEDÓNIA - Letónia 3-1

Eslovénia - MACEDÓNIA 1-1

2021:

Roménia - MACEDÓNIA 3-2

MACEDÓNIA - Liechtenstein 5-0

Alemanha - MACEDÓNIA 1-2

2022:

Itália - MACEDÓNIA 0-1